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Як довго буде перекрито рух узвозом Віталія Блажка – розпорядження мера

Як довго буде перекрито рух узвозом Віталія Блажка – розпорядження мера

У зв’язку з продовженням ремонтних робіт обмеження руху транспорту на узвозі Віталія Блажка (раніше – Маринеска) продовжено до 31 травня 2025 року. У зв’язку з цим внесено зміни до низки маршрутів автобусів і трамваїв.

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Відповідне розпорядження підписано міським головою, повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

З 23 листопада 2024 року перекрито рух автотранспорту узвозом Віталія Блажка для будівництва нової дренажної системи. Робітники демонтують плитку, якою вимощені трамвайні колії. Автомобільний рух на цей час теж перекрили.

Про те, що узвіз, який зв’язує центр Одеси з Пересипським районом, почав просідати, заговорили минулого року. На деяких житлових будинках з’явилися тріщини, деформувалися рейки трамвайних колій. Роботи проводяться з метою стабілізації зсувних процесів.

Після цього з’явиться можливість запустити трисекційні трамваї за маршрутом №7 “Північ-Південь”, який пов’язує найбільш віддалені один від одного житлові масиви Таїрова і Котовського між собою та з центром міста.

Як ходять автобуси

Маршрути №№ 168, 240, 250 – у напрямку руху до Пересипських мостів – від вул. Пастера на вул. Ольгіївську (поворот ліворуч), вул. Старопортофранківську, узвіз Ольгіївський, вул. Балківську, вул. Чорноморського козацтва і далі за маршрутами;

Маршрути №№ 105, 121, 145, 146, 242 – у напрямку руху до Пересипських мостів – від вул. Преображенської на пров. Футуристів (пров. Маяковського), узвіз Військовий, вул. Приморську, вул. Чорноморського козацтва і далі за маршрутами.

Як ходять трамваї

Маршрут № 7 – від вул. Чорноморського козацтва до вул. 28-ї бригади (вул. Паустовського) і у зворотному напрямку.

Також буде організовано рух трамвайного маршруту № 3 «16-та ст. Люстдорфської дороги – вул. Пастера» (із заїздом на Старосінну площу).

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