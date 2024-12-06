Україну поділять на зони: планується кардинально змінити відключення світла

Згідно з інформацією, нинішній підхід до відключень електроенергії не завжди забезпечує рівномірне навантаження на споживачів у різних регіонах. Проблема особливо загострилася після масованих атак 17 та 28 листопада, що спричинили аварійні відключення. Після цього Україна повернулася до стабілізаційних графіків, однак нерівномірність розподілу залишилася.

Нову систему планують побудувати на принципі зонування. Для кожної зони, яка включатиме кілька областей, будуть визначені однакові графіки відключень. Наприклад, такі області, як Одеська, Черкаська та Львівська, можуть бути об’єднані в одну зону, де обмеження застосовуватимуться одночасно для певних черг споживачів. Це дозволить уникнути значних коливань навантаження на енергосистему.

Крім того, розглядається можливість більш гнучкого підходу до графіків. У випадках, коли стандартні черги відключень виявляються недостатніми, планується впровадження підчерг для оперативного реагування. Однак ці зміни запровадять не раніше січня 2025 року. До кінця поточного року очікувати значних змін у системі відключень не варто, хоча запуск дев’ятого блоку АЕС може частково збільшити обсяги генерації.

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