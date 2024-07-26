Мед з Одеської області тепер експортують до США

Про це повідомили в Департаменті аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОДА.

Високоякісний продукт після ретельної перевірки отримав усі необхідні документи від фахівців Південного міжрегіонального головного управління Держпродспоживслужби на державному кордоні.

“Ми пишаємося, що український мед з Одещини тепер доступний американським споживачам, і впевнені, що цей експортний успіх стане ще одним кроком до зміцнення економічних зв’язків між нашими країнами та підвищення іміджу української продукції на світовому ринку”, – зазначили у відомстві.

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Україна – один із найбільших постачальників меду

За результатами 2023 року Україна стала другим найбільшим постачальником меду до Євросоюзу (46 тисяч тонн), поступившись першістю Китаю (60 тисяч тонн).

За січень-червень поточного року Україна експортувала 48 тисяч тонн меду, це на 95% більше, порівняно з відповідним періодом 2023 року.

Як повідомляє Українська Асоціації Аграрного Експорту, валютна виручка від поставок цього продукту на міжнародні ринки склала понад $91 млн, що на 52% більше за минулорічний показник.

При цьому середня вартість меду цього року знизилася і становить – $1,95 за 1 кг ($2,65 за 1 кг у 2023 р.).

У Реєстрі паспортів пасік Одеської області налічується 3173 пасіки, що становить 174 482 бджолосімей. Крім того, в регіоні зареєстровано 8 суб’єктів господарювання, які здійснюються виробництво гомогенізованого меду. З них 7 мають право експорту продукту за кордон.