На півдні Одеської області планують побудувати завод із виробництва “зеленого” водню

Про це повідомила енергетична компанія “Водень України”.

На реалізацію проєкту H2U посольство Великої Британії в Києві надало грант компанії “Водень України” та AB5 Consulting.

Ще у 2021 році компанія “Водень України” придбала поблизу Рені земельну ділянку для будівництва заводу.

Повідомляється, що цей проєкт покликаний революціонізувати виробництво енергії в Україні шляхом використання відновлюваних джерел для виробництва універсального енергоносія – “зеленого” водню.

Зелений водень – це чиста і стійка форма водню, вироблена з використанням поновлюваних джерел енергії, таких як енергія вітру або сонця, за допомогою процесу, званого електролізом. Він включає в себе розщеплення води на водень і кисень без виділення шкідливих парникових газів.

Виробляти водень планують шляхом електролізу води: через бак з водою проводять електричний струм, і в результаті вода розпадається на кисень та водень.

Крім водню, внаслідок технологічного процесу на заводі утворюватимуться супутні продукти – кисень і метанол, які теж можна реалізувати і збільшити прибуток підприємства. Кисень використовують у будівництві, медицині, аграрній сфері. А метанол як універсальний розчинник можна використовувати в різних сферах економіки.

Щоб протистояти перебоям з електропостачанням, поруч із підприємством планують збудувати сонячну та вітрову електростанцій потужністю 120 МВт і 80 МВт відповідно.

Крім того, у майбутньому проєкт має на меті створити водневий трубопровідний коридор, що з’єднає основні райони постачання водню в Україні до центрів попиту на водень у Німеччині через Словаччину та Чехію.

Як виробництво вплине на екологію Придунав’я

Існує загальне занепокоєння, що виробництво “зеленого” водню може спричинити зневоднення водних ресурсів і вплинути на місцеву екосистему. Щоб переконатися, що будівництво заводу не становить загрози зневоднення річки Дунай, “Водень України” разом з Інститутом геологічних наук НАН України провели ретельний аналіз та оцінку водних ресурсів півдня Одеської області.

“Результати дослідження засвідчили, що за максимальної потужності заводу в 3 000 МВт прогнозний водовідбір води з річки Дунай для електролізу з метою виробництва “зеленого” водню у відсотковому співвідношенні становить лише 0,0036% від середньорічної витрати води річки Дунай. Це свідчить про те, що імплементація проєкту не вплине на місцеву екосистему”, – повідомили в компанії.