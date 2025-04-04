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Про трагічну звістку повідомили в Білгород-Дністровській райдержадміністрації.

Володимир Гложик загинув 28 вересня 2024 року під час виконання спеціальних завдань у районі села Ясенове Донецької області. Воїну назавжди залишиться 32 роки.

Володимир Гложик

«За свій такий короткий вік він встиг пройти славний бойовий шлях, бути люблячим сином, вірним бойовим побратимом, надійним другом і справжнім офіцером. У нього завжди знаходилося добре слово для кожного бійця з його підрозділу, для кожного змученого війною мирного жителя прифронтових міст України», – пишуть у РДА.

В останню путь Героя проводжають завтра, 5 квітня 2025 року, церемонія прощання відбудеться в Білгороді-Дністровському.

Раніше повідомлялося, що під час виконання бойового завдання загинув житель міста Біляївка Одеської області, депутат і волонтер Олег Кукушкін.

А військовослужбовець із села Веселий Кут Теплицької громади Одеської області Вадим Шевцов посмертно нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.

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