Про трагічну звістку повідомили в Білгород-Дністровській райдержадміністрації.

Володимир Гложик загинув 28 вересня 2024 року під час виконання спеціальних завдань у районі села Ясенове Донецької області. Воїну назавжди залишиться 32 роки.

«За свій такий короткий вік він встиг пройти славний бойовий шлях, бути люблячим сином, вірним бойовим побратимом, надійним другом і справжнім офіцером. У нього завжди знаходилося добре слово для кожного бійця з його підрозділу, для кожного змученого війною мирного жителя прифронтових міст України», – пишуть у РДА.

В останню путь Героя проводжають завтра, 5 квітня 2025 року, церемонія прощання відбудеться в Білгороді-Дністровському.

Раніше повідомлялося, що під час виконання бойового завдання загинув житель міста Біляївка Одеської області, депутат і волонтер Олег Кукушкін.

А військовослужбовець із села Веселий Кут Теплицької громади Одеської області Вадим Шевцов посмертно нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.