Про це повідомили напередодні на сайті Теплицької громади.

Солдат Вадим Шевцов загинув 7 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання в ході бойових дій у Луганській області. Йому назавжди залишиться 39 років.

19 березня у Веселокутському старостинському окрузі відбулася церемонія передачі ордена батькам загиблого воїна. Державну нагороду вручив заступник командира роти з морально-психологічного забезпечення першого відділу Болградського РТЦК та СП Дмитро Пасічниченко.

Як повідомлялося, 14 березня у Петропавлівській громаді Білгород-Дністровського району попрощалися із загиблим на фронті мешканцем села Меняйловка Георгієм Райляном, який майже рік вважався зниклим безвісти.

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