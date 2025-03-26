Сумну новину опублікували на сторінці Біляївської міської ради у Facebook.

Олег Кукушкін був депутатом міської ради, головою постійної комісії з питань інвестиційної діяльності, розвитку підприємництва та регуляторної політики. Він став на захист України з першого дня повномасштабного вторгнення та пішов на фронт добровольцем. Під час захисту Батьківщини також активно займався волонтерською діяльністю.

За темою: На війні загинув працівник сільради Нерубайської громади на Одещині

«Відповідальний, надійний патріот своєї громади, своєї країни… Олег Юрійович назавжди залишився вірним військовій присязі, адже, беручи участь в обороні нашої Батьківщини, захищаючи кожного з нас, віддав найцінніше – своє життя. У скорботі низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя та висловлюємо співчуття, спільно розділяючи біль втрати з рідними та близькими захисника України, який до останнього подиху самовіддано захищав свою рідну землю. Нехай добре, світле згадування про Олега стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться в пам’яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто його знав, любив і шанував. Вічна пам’ять і слава Олегу Кукушкіну, українському воїну!», – йдеться у повідомленні.

Прощання з Героєм відбулося в неділю, 23 березня. Цей день оголосили у Біляївській громаді Днем жалоби.

Як повідомляла «Одеське життя», 22 березня у лікарні після важкого поранення помер житель села Петрівка Іван Бічер.