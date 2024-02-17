Війна, день 724-й: Сили оборони вийшли з Авдіївки

Вихід з Авдіївки

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про рішення повністю вивести українські війська з Авдіївки. Війська відійшли на заздалегідь підготовлені позиції.

“Згідно з отриманим розпорядженням, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції”, — написав також командувач Оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія” Олександр Тарнавський у ніч на суботу.

За його словами, у ситуації, коли ворог “настає по трупах своїх же солдатів з перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями це єдино правильне рішення”.

Тарнавський зазначив, що оточення наших військ не допущено, особовий склад виведено, українські військові зайняли оборону на певних перед цим нових рубежах.

Командир 3 окремої штурмової бригади ЗСУ Андрій Білецький, яка прикривала відхід, подякував бійцям за роботу і заявив, що вони повернуться, щоб завдати “сильнішого удару”:

“Дякую бійцям за гідний бій, який дали ворогові в Авдіївці, в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, в техніці, в снарядах. Зробили все і навіть більше. Дякую за стійкість до кожного.

Відходимо на підготовлені позиції, щоб повернутися і завдати ще сильнішого удару. Дякую командуванню за зважене рішення. Бій продовжується», – написав командир бригади.

Удари по тиловим об’єктам ворога

Сили оборони України продовжують атакувати паливну інфраструктуру та виробництва озброєнь, розташовані в російському тилу.

У ніч на 17 лютого безпілотниками була вражена нафтобаза в курскій області, де почалася масштабна пожежа.

Також, після поразки дронами, горить колишній торговий центр в Іжевську, який рашисти переобладнали під виробництво безпілотників

За даними українського Генштабу, за минулу добу сталося 90 бойових зіткнень. Ворог завдав 8 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

В результаті є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнування та пошкодження отримали багатоповерхові та приватні будинки, медичні установи та об’єкти критичної інфраструктури.

Втрати Росії на 17 лютого

Українські війська завдають окупантам сильних збитків у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

Сили оборони за добу ліквідували 1050 окупантів, 11 танків, 16 бронемашин, 28 артсистем, 5 БПЛА, а також 23 од. авто та спецтехніки.

Усього російські війська на 17 лютого 2024 року зазнали таких втрат в Україні:

особового складу ‒ близько 401350 (+1050) осіб,

танків ‒ 6476 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 12145 (+16) од,

артилерійських систем – 9669 (+28) од,

РСЗВ – 984 (+0) од.

засоби ППО ‒ 671 (+0) од,

літаків – 332 (+0) од,

вертольотів – 325 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7413 (+5),

крилаті ракети – 1896 (+1),

кораблі ‒ 25 (+0) од.,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12734 (+18) од.

спеціальна техніка ‒ 1533 (+5).



