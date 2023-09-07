Ворог продовжує терор Одеської області: наслідки нічної атаки дронів

Вночі, 7 вересня, росія вкотре атакувала ударними безпілотниками південь Одещини. Це вже четверта атака Ізмаїльського району за останні п’ять днів.
Як повідомив голова Одеської ОВ Олег Кіпер, атака “шахедами” тривала три години.
Внаслідок атаки у кількох населених пунктах пошкоджено об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративну будівлю.
Постраждала одна громадянська людина – легку травму ноги отримав водій вантажівки.
На місці триває ліквідація наслідків. Працюють усі відповідні служби.
Загалом у ніч на 7 вересня зафіксовано пуски 33 “шахедів”, переважно – у напрямку південних районів Одеської області.
Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 25 “Shahed-136/131”.
Нагдаємо, 6 вересня за три години ворог атакував Ізмаїльщину Одеської області.
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