Враг продолжает террор Одесской области: последствия ночной атаки дронов

Ночью, 7 сентября, россия в очередной раз атаковала ударными беспилотниками юг Одесщины. Это уже четвёртая атака Измаильского района за последние пять дней.
Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, атака «шахедами» продолжалась три часа.
В результате атаки в нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание.
Пострадал один гражданский человек — легкую травму ноги получил водитель грузовика.
На месте идет ликвидация последствий. Работают все соответствующие службы.
Всего в ночь на 7 сентября зафиксированы пуски 33 «шахедов», в основном — в направлении южных районов Одесской области.
Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 25 «Shahed-136/131».
Напомним, 6 сентября в течении трех часов враг атаковал Измаильщину Одесской области.
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