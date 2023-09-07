Враг продолжает террор Одесской области: последствия ночной атаки дронов

Сегодня, 6 сентября, посреди дня россияне ударили ракетой по центральному рынку в городе Константиновка Донецкой области. На момент удара на рынке находились много людей.

Начались пятьсот шестидесятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.Противник продолжает убивать мирное население Украины, и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, производит обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.

«Ах, Одесса, жемчужина у моря. Ах, Одесса, ты знала много горя» — эта песня была особо популярна у одесситов во время Второй мировой войны. А сегодня, когда рашисты, пришедшие на смену фашистам, разрушают наш любимый город, наверное, многие со слезами на глазах вспоминают ставшие легендарными строки. О том, как сохранить уникальный архитектурный облик «жемчужины у моря», мы говорили с директором департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского горсовета Иваном Липтугой.

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