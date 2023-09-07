Італійці допоможуть відновити одеський Спасо-Преображенський собор

Італія, в особі посланника Міністра закордонних справ країни, повідомила про свою готовність сприяти у відновленні Одеси, зокрема мова йде про Спасо-Преображенський собор.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики.

У повідомленні йдеться, що робота з пошуку відповідних економічних та технічних рішень для відновлення Спасо-Преображенського кафедрального собору — важливого історичного об’єкта, вже розпочата.

Українська та італійська сторони домовилися про подальшу розбудову та втілення спільних ініціатив в галузі культури.

У Міністерстві подякували італійцям за особливу увагу, яку вони приділяють нашій країні, зокрема Одесі.

Ми висловлюємо подяку всім громадянам Італії за їхню підтримку в військовому та гуманітарному напрямках. Військова підтримка необхідна для досягнення перемоги, а гуманітарна — щоб ми могли встояти й дивитися вперед з впевненістю в майбутнє, —

підкреслив т.в.о. міністра культури Ростислав Карандєєв.

У Міністерстві також нагадали, що завдяки італійській підтримці було підготовлено номінаційне досьє «Історичний центр портового міста Одеси» для включення цього центру до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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