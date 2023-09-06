Вночі ворог атакував безпілотниками Одеську область: загинула людина

«Ах, Одесо, перлина біля моря. Ах, Одесо, ти знала багато горя» — ця пісня була особливо популярна у одеситів під час Другої світової війни. А сьогодні, коли рашисти, які прийшли на зміну фашистам, руйнують наше улюблене місто, напевно, багато хто зі сльозами на очах згадує рядки, що стали легендарними. Про те, як зберегти унікальну архітектурну подобу «перлини біля моря», ми говорили з директором департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міськради Іваном Ліптугою.

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