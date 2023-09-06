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Вночі ворог атакував безпілотниками Одеську область: загинула людина

Вночі ворог атакував безпілотниками Одеську область: загинула людина

6 вересня російські війська протягом ночі атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками, загинула людина.

Про це повідомили в Одеській ОВД.

Атака тривала майже три години. У кількох населених пунктах зафіксовано руйнування та пожежі. Пошкоджено об’єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.

На жаль, одна людина загинула. Співробітник агропідприємства, який отримав тяжкі поранення, помер у лікарні.

Вночі, 6 вересня, російські терористи влаштували нову масовану повітряну атаку на Україну ударними дронами та ракетами. Комбінованій ракетній атаці зазнав Київ, всі повітряні цілі знищені, повідомляють у Київській міській військовій адміністрації.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що всього було зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі. 23 цілі вдалося збити силами та засобами протиповітряної оборони України.

  • 7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  •   1 балістичну ракету “Іскандер-М”;
  •   15 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”

 

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