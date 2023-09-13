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Удар по Одеській області: застосовано рекордну кількість безпілотників, багато постраждалих

Удар по Одеській області: застосовано рекордну кількість безпілотників, багато постраждалих

У ніч проти 13 вересня 2023 року російські агресори знову атакували Одеську область за допомогою ударних безпілотників-камікадзе. Це був один із наймасовіших нальотів “Шахедів” на наш регіон за весь час.

За повідомленням Сил оборони півдня України, ворог протягом 4,5 години вночі атакував Одещину ударними дронами. Його метою знову стала громадянська інфраструктура Подунав’я.

На цей раз рашисти застосували рекордну кількість безпілотників. Загальної їхньої кількості у ЗСУ поки що не назвали, але тільки збиті силами протиповітряної оборони наших захисників були 32 БпЛА типу “Shahed-131/136”.

На жаль, потраплянням припортовою інфраструктурою понівечені нежитлові будівлі, від вибуху на стоянці спалахнув вантажний автотранспорт. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Постраждали 7 водіїв вантажівок із зерном. Їх доправили до лікарні з пораненнями різного ступеня важкості.

За інформацією голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, троє з них у тяжкому стані.

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