Росіяни змінили тактику «Шахедів» проти Одеси: до чого звикати одеситам

За словами Братчука, російські війська змінюють характеристики «Шахедів» та використовують заплутані маршрути для атак. Це значно ускладнює роботу українських сил протиповітряної оборони.

В Одеській області спостерігається «оперативна пауза» у використанні балістичних ракет, однак атаки безпілотниками тривають практично щодня. Ворог застосовує велику кількість БПЛА, прагнучи змінити тактику обстрілів Одеси та ускладнити роботу Сил оборони України. Українські військові зазначають, що, хоча збивати балістичні ракети складно, з «Шахедами» протиповітряна оборона України справляється досить ефективно.

Варто зазначити, що, за інформацією представника ГУР Андрія Черняка, росії вдалося наростити виробництво «Шахедів», що дозволяє їм проводити щоденні атаки. Українцям рекомендується звикати до нічних нападів.

Нагадаємо, вночі 6 жовтня, росіяни атакували Одещину дронами та балістикою – наслідки атаки

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