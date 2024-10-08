Розбиті вікна та смертоносні уламки: наслідки нічної атаки на Чорноморськ (фото)

Фотокореспондент «Одесской жизни» побував на місці російської дронової атаки в Чорноморську.

Мешканка найбільш постраждалої квартири на 5-му поверсі Анжела розповіла, що коли пролунав сигнал повітряної тривоги, сім’я збиралася лягати спати – «думали, що минеться».

Але не минуло – дрон влетів на балкон спальні, спалахнуло полум’я, всюди був їдкий дим.

У постраждалій квартирі балкон зруйновано повністю, від вогню оплавилися кондиціонер і телевізор. Усі стіни та стеля чорні від кіптяви, обвуглена штукатурка засипала ліжко.

Але жінка радіє, що всі члени сім’ї залишилися живі. Встигли винести навіть домашнього улюбленця – папугу.

У дворі під вікнами постраждалого будинку досі валяються уламки дрона.

За словами мера Чорноморська Василя Гуляєва, загальний збиток постраждалим квартирам оцінить спеціальна комісія. Вранці вже відбулася нарада виконавчого комітету, співробітники мерії описують постраждале майно.

Міськрада Чорноморська приймає заяви від жителів постраждалої висотки на виділення фінансової допомоги.

У Силах оборони півдня повідомили, що цієї ночі над Одеською областю було збито 10 безпілотників.

Крім Чорноморська, в Одеському районі пошкоджено адміністративно-виробничу будівлю. Ще один безпілотник упав на відкритій території без детонації.