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Розбиті вікна та смертоносні уламки: наслідки нічної атаки на Чорноморськ (фото)

Розбиті вікна та смертоносні уламки: наслідки нічної атаки на Чорноморськ (фото)

У ніч на 8 жовтня 2024 року росіяни направили свої бойові безпілотники на Одеський район. Одна зі смертоносних «пташок» влетіла в шістнадцятиповерховий будинок у Чорноморську. Сильно постраждали три квартири, на щастя, обійшлося без жертв.

Фотокореспондент «Одесской жизни» побував на місці російської дронової атаки в Чорноморську.

Мешканка найбільш постраждалої квартири на 5-му поверсі Анжела розповіла, що коли пролунав сигнал повітряної тривоги, сім’я збиралася лягати спати – «думали, що минеться».

атака на Чорноморськ 8 жовтня

Але не минуло – дрон влетів на балкон спальні, спалахнуло полум’я, всюди був їдкий дим.

атака на Чорноморськ 8 жовтня

У постраждалій квартирі балкон зруйновано повністю, від вогню оплавилися кондиціонер і телевізор. Усі стіни та стеля чорні від кіптяви, обвуглена штукатурка засипала ліжко.

атака на Чорноморськ 8 жовтня
атака на Чорноморськ 8 жовтня
атака на Чорноморськ 8 жовтня
атака на Чорноморськ 8 жовтня

Але жінка радіє, що всі члени сім’ї залишилися живі. Встигли винести навіть домашнього улюбленця – папугу.

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У дворі під вікнами постраждалого будинку досі валяються уламки дрона.

атака на Чорноморськ 8 жовтня
атака на Чорноморськ 8 жовтня

За словами мера Чорноморська Василя Гуляєва, загальний збиток постраждалим квартирам оцінить спеціальна комісія. Вранці вже відбулася нарада виконавчого комітету, співробітники мерії описують постраждале майно.

Міськрада Чорноморська приймає заяви від жителів постраждалої висотки на виділення фінансової допомоги.

У Силах оборони півдня повідомили, що цієї ночі над Одеською областю було збито 10 безпілотників.

Крім Чорноморська, в Одеському районі пошкоджено адміністративно-виробничу будівлю. Ще один безпілотник упав на відкритій території без детонації.

 

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