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Згорілі авто та вибиті вікна: наслідки нічної «ракетної» атаки в Одесі (фоторепортаж)

Згорілі авто та вибиті вікна: наслідки нічної «ракетної» атаки в Одесі (фоторепортаж)

У ніч на неділю, 6 жовтня 2024 року, Одеса пережила одну з наймасштабніших «шахедних» атак. Бойова робота тривала кілька годин. Частину ударних дронів вдалося успішно збити, але були і «прильоти»…

На цей раз від російської атаки найбільше постраждав Хаджибеївський район Одеси, де «шахеди» пошкодили складські приміщення і авто, що стояли поруч. Постраждав охоронець складу.

Сьогодні вранці на місці нічних «прильотів» і пожежі, що виникла слідом за ними, побував фотокореспондент «Одеського життя». І його очам постала невесела картина: повністю згорілі й розбиті авто, покручені вікна будинків, неприкаяні сторожові пси… Більше подробиць – на фото:

Последствия ночной атаки в Одессе
Последствия ночной атаки в Одессе, разбитое авто
Последствия ночной атаки в Одессе, авто
Последствия ночной атаки в Одессе, грузовик
Последствия ночной атаки в Одессе, 6 октября 2024
Последствия ночной атаки в Одессе, сгоревший грузовик
Последствия ночной атаки в Одессе, после пожара
Последствия атаки Одессы 6 октября 2024
Последствия ночной атаки в Одессе, осколки
Последствия ночной атаки в Одессе, еще осколки
Последствия ночной атаки в Одессе, грузовик сгорел
Последствия ночной атаки в Одессе, после пожара
Последствия ночной атаки в Одессе, будка охранника
Последствия ночной атаки в Одессе, пострадала инфраструктура
Последствия ночной атаки в Одессе, запчасти
Последствия ночной атаки в Одессе, собака
Последствия ночной атаки в Одессе, дом
Последствия ночной атаки в Одессе, выбитые окна
Последствия ночной атаки в Одессе, вывеска
Последствия ночной атаки в Одессе, окно
Последствия ночной атаки в Одессе, собаки

Як повідомлялося раніше, в ніч на 6 жовтня 2024 року протиповітряною обороною півдня України збито 9 ударних безпілотників «Shahed-136/131».

Крім того, цієї ночі ворог атакував Одеську область двома балістичними ракетами, ймовірно, «Іскандер-М». Внаслідок цього пошкоджено суховантажне цивільне судно. Люди не постраждали.

Усього внаслідок протиповітряного бою цієї ночі було збито дві ракети та 56 ворожих «шахедів» у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях.

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