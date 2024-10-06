Згорілі авто та вибиті вікна: наслідки нічної «ракетної» атаки в Одесі (фоторепортаж)

На цей раз від російської атаки найбільше постраждав Хаджибеївський район Одеси, де «шахеди» пошкодили складські приміщення і авто, що стояли поруч. Постраждав охоронець складу.

Сьогодні вранці на місці нічних «прильотів» і пожежі, що виникла слідом за ними, побував фотокореспондент «Одеського життя». І його очам постала невесела картина: повністю згорілі й розбиті авто, покручені вікна будинків, неприкаяні сторожові пси… Більше подробиць – на фото:

Як повідомлялося раніше, в ніч на 6 жовтня 2024 року протиповітряною обороною півдня України збито 9 ударних безпілотників «Shahed-136/131».

Крім того, цієї ночі ворог атакував Одеську область двома балістичними ракетами, ймовірно, «Іскандер-М». Внаслідок цього пошкоджено суховантажне цивільне судно. Люди не постраждали.

Усього внаслідок протиповітряного бою цієї ночі було збито дві ракети та 56 ворожих «шахедів» у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях.