Вночі росіяни атакували Одещину дронами: сили ППО відпрацювали відмінно

У ніч проти 28 вересня російські терористи знову атакували Одеську область ударними безпілотниками. Усі цілі збиті.

Про це повідомив керівник Одеської ОВ Олег Кіпер.

“Жодних попадань і руйнувань. Постраждалих немає. Було зафіксовано лише кілька невеликих вогнищ загоряння сухої трави внаслідок падіння уламків збитих «шахедів», – повідомив Кіпер.

Всього в ніч проти 28 вересня окупанти атакували Україну 44 ударними БпЛА Shahed-136/131 з південно-східного напрямку.

Як повідомили у повітряних силах України, засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 34 «шахеди».

До відбиття атаки було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Також минулої доби знищено шість розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Ворог продовжує тероризувати Одещину. Так, в ніч на 26 вересня протягом двох годин російські терористи атакували ударними безпілотниками Одеську область. В результаті атаки спалахнули фури в зоні очікування міжнародного пункту пропуску Орлівка-Ісакча, пошкоджений пункт пропуску. На поромний переправі перебували два пасажирські автобуси. В одному з них були діти.