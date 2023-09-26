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На Одещині через обстріл призупинено роботу прикордонного пункту пропуску

На Одещині через обстріл призупинено роботу прикордонного пункту пропуску

Внаслідок нічної атаки по Одеській області не працює пункт пропуску Орлівка – Ісакча між Україною та Румунією. Транспорт пускають у об’їзд.

Як повідомила представник Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, під час нічної атаки на Одещину був “дуже серйозний ризик” для пасажирів автобуса, який готувався перетнути кордон.

“Атаку було спрямовано знову на припортову та прикордонну інфраструктуру та Подунав’я. Пошкоджено прикордонну інфраструктуру в міжнародному пункті пропуску”, – сказала Гуменюк.

У пункті пропуску здійснюють стабілізаційні заходи, пропускні операції призупинено. Автотранспорт тимчасово переорієнтований через найближчі пункти пропуску, повідомили у силах оборони півдня України.

Через атаку безпілотників 26 вересня зруйновано зерносховища, пошкоджено адмінбудівлі та вантажні автомобілі приватних перевізників. Шість автомобілів згоріли вщент.

Фури, що згоріли, знаходилися в зоні очікування на поромному пункті пропуску Орлівка-Ісакча під час прильоту.

Наразі на місці подій прокурори та слідчі документують черговий військовий злочин Росії.

обстрел Одесщины 26 сентября
обстрел Одесщины 26 сентября
обстрел Одесщины 26 сентября
обстрел Одесщины 26 сентября
обстрел Одесщины 26 сентября
обстрел Одесщины 26 сентября
обстрел Одесщины 26 сентября

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