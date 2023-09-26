Обстріл переправи в Орловці: росіяни атакували автобус з дітьми і фури з памперсами

Завдяки швидким діям прикордонників та працівників переправи під час нічного обстрілу з-під удару вдалося вивести два пасажирські автобуси, один із них з дітьми.

В ніч на 26 вересня протягом двох годин російські терористи атакували ударними безпілотниками Одеську область. В результаті атаки спалахнули фури в зоні очікування міжнародного пункту пропуску Орлівка-Ісакча, пошкоджений пункт пропуску. Двом постраждалим водіям було надано медичну допомогу.

На поромний переправі перебували два пасажирські автобуси. В одному з них були діти. Про це розповів засновник ТОВ “Паромний комплекс Орлівка” Юрій Дімчегло.

Також Юрій Дімчегло повідомив, що у постраждалих від російської атаки фурах були памперси, туалетний папір та вироби із пластику.

“Хочу всіх запевнити, що наша потужна команда Поромного комплексу Орлівка зробить все, щоб у найкоротші терміни прибрати рішуче сміття з нашого цивільного об’єкту і дуже скоро в найкоротші терміни ми запустимо роботу європейського, кращого та комфортного пункту пропуску на півдні України”, – додав засновник переправи.