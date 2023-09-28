Ночью россияне атаковали Одесщину дронами: силы ПВО отработали отлично

В ночь на 28 сентября российские террористы снова атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Все цели сбиты.

Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

“Никаких попаданий и разрушений. Пострадавших нет. Было зафиксировано лишь несколько небольших очагов возгораний сухой травы в результате падения обломков сбитых «шахедов»”, — сообщил Кипер.

Всего в ночь на 28 сентября оккупанты атаковали Украину 44 ударными БпЛА Shahed-136/131 с юго-восточного направления.

Как сообщили в воздушных силах Украины, средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 34 «шахеда».

К отражению атаки были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Также за прошедшие сутки уничтожены шесть разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня.

Враг продолжает терроризировать Одесчину. Так, в ночь на 26 сентября, в течение двух часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками Одесскую область. В результате атаки загорелись фуры в зоне ожидания международного пункта пропуска Орловка-Исакча, поврежедн пункт пропуска. На паромной переправе находились два пассажирских автобуса. В одном из них — дети.