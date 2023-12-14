Росіяни 6 годин атакували Одещину дронами: у лікарнях дорослі та діти (фото, відео)

Учора увечері, 13 грудня, о 19:28 пролунав сигнал повітряної тривоги – російські “шахеди” атакували Одесу. Вибухи та роботу Сил ППО чуло усе місто та передмістя.

Як повідомили в ДСНС в Одеській області, за попередньою інформацією, на місці виклику постраждало 11 осіб, з них 3 дитини, після огляду працівниками медичної служби до лікарні з тілесними пораненнями госпіталізовано 5 осіб, з них 3 дитини. Двоє 8-річних хлопчиків та 12-річна дівчинка отримали контузії та закриті черепно-мозкові травми.

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, в результаті російського обстрілу постраждав гуртожиток.

Після вчорашнього обстрілу загинув мирний чоловік. Сьогодні – четверо дітей у наших лікарнях, яким надається уся необхідна медична допомога, –

уточнив інформацію про постраждалих Труханов.

Також внаслідок обстрілів виникло загоряння легкового автомобіля та господарчої споруди. 11 поруч розташованих будівель зазнали пошкоджень.

Окрім того, в ДСНС повідомляють, що на місці пожежі встановлено мобільний пункт обігріву. З постраждалими та мешканцями гуртожитку працюють психологи ДСНС. Червоний Хрест організував підвезення їжі та теплих речей.

Міська влада наразі вирішує питання з тимчасовим розселенням одеситів, чиє житло постраждало внаслідок атаки.

Від ДСНС залучено 8 одиниць техніки та 30 рятувальників.

Щодо обстрілів Одеси та області, надала коментар Наталія Гуменюк.

За її словами, росіяни запустили по півдню України щонайменше 39 “шахедів”. По дронах результативно відпрацювала ППО. Але є влучання уламків.

Припортова інфраструктура південних регіонів – один з пріоритетів ворога. І цієї ночі дуже показово була атака на Подунав’я, де БПЛА вишукували можливість нашкодити припортовій інфраструктурі, –

додала Гуменюк.

У Силах оборони півдня України додали, що ворог тероризував південні регіони кількома хвилями дронових атак і паралельно завдав ракетного удару по Херсонщині.

БпЛА типу «Shahed-136/131» були випущені з тимчасово окупованого Криму по цивільній інфраструктурі.

Сили протиповітряної оборони влучно відпрацювали по всіх ударних дронах. 2 було знищено на Херсонщині, 5 на Миколаївщині та 32 на Одещині. Тут ворог спрямував свої атаки як на обласний центр, так і на південь області – Подунав’я.

В Одесі уламками збитих дронів-камікадзе пошкоджено понад десяток будівель, переважно житлових, горіли приватні автівки.

У Подунав’ї ворог атакував припортову інфраструктуру, вже традиційно спрямувавши дрони вздовж українсько-румунського державного кордону. Від падіння уламків пошкоджено складські приміщення двох зерносховищ. Люди не постраждали.