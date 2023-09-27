Чому по Ізмаїлу та Рені часто “прилітає” – думка експерта

Для атак Ізмаїла та Рені росіяни використовували повітряний простір Румунії як прикриття.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

За його словами, довгий час росіяни для атак на Ізмаїльський район використовували повітряний простір Румунії як прикриття від українського ППО.

“Ми не мали права вести вогонь по об’єктах, що знаходяться у повітряному просторі іншої країни. Вони користувалися цим для того, щоб безпечніше проходити до об’єктів знищення в Ізмаїльському та Ренійському районах. До речі, така ж тактика використовувалася росіянами для покращення ефективності використання крилатих ракет «Калібр». Тоді вони використовували повітряний простір Молдови, щоб у ньому безпечніше досягати цілей у центральних чи західних областях України”, – вважає експерт.

Південь захищений менше, ніж Одеса та прилеглі райони, визнає Коваленко. Втім, зараз за даними експерти, Румунія стягує до українських кордонів більше військових, можливо для знищення російських дронів.

Цілі росіян на півдні Одеської області

Після того, як 17 липня росія вийшла із зернової угоди, російські війська почали практично щодня обстрілювати Одеську область, знищуючи портову інфраструктуру, яку використовували під час зернової угоди.

Внаслідок атак по Одещині постраждали об’єкти портової та промислової інфраструктури Дунаю. Пошкодження та руйнування отримали елеватори, зернові ангари, виробничі, складські та адміністративні приміщення. Під удар також потрапила будівля «Морвокзалу» в Ізмаїлі.

Раніше “Одеське життя” повідомляло, що після російських атак на портову інфраструктуру півдня Одещини Румунія посилить контроль кордонів НАТО.

Ще за темою: Росія зашкодила портам Одеси: масштаби вражають (фото)