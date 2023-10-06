Вночі під удар дронів потрапила прикордонна та припортова інфраструктура на Дунаї

Вночі 6 жовтня протягом трьох з половиною годин тривала повітряна тривога в Одеській області через дронову атаку російських терористів. Під удар потрапила прикордонна та припортова інфраструктура Ізмаїльського району.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Три безпілотники типу Shahed-131/136 вдалося знищити.

Пошкоджено зерносховище, спалахнуло 9 вантажівок. Пожежу ліквідовано. Люди не постраждали.

На місці працюють усі відповідні служби. Правоохоронці фіксують чергові злочини росіян.

Функціонування поромної переправи тимчасово зупинено.

“Використовуючи тактику складних маневрів, снаряди, що баражують, кілька разів змінювали курс, вкотре йшли вздовж лінії державного кордону”, – зазначили в Силах оборони півдня.

Регулярним обстрілом інфраструктури Одеської області росіяни намагаються перешкодити роботі зернового коридору, який продовжив своє існування без росії. Тому пропагандист соловйов закликає «утюжити» Одесу та Миколаїв (іншими словами – зтерти з лиця землі).

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