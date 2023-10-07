Ночью рашисты атаковали Одесчину сверхзвуовыми ракетами «Оникс»: подробности

В ночь на субботу, 7 октября 2023 года, русские террористы в очередной раз атаковали Одесскую область ракетами. На этот раз в ход пошли сверхзвуковые противокорабельные ракеты типа «Оникс». Под ударом оказался город Черноморск под Одессой.

По информации Оперативного командования «Юг», «Ониксы» враг выпустил из берегового ракетного комплекса «Бастион» во временно оккупированном Крыму.

Произошло попадание в здание пансионата в рекреационной зоне и в зернохранилище припортовой инфраструктуры.

Взрывная волна и обломки ракет вызвали пожар в гаражном кооперативе, также были повреждены несколько многоквартирных домов.

Информация о пострадавших военным не поступала.

Не исключено, что таким образом рашисты «отметили» день рождения диктатора путина, которому сегодня исполнился 71 год.

Фото с места происшествия опубликованы на Facebook-странице ОК «Юг»:





А глава Одесской ОВА Олег Кипер добавил, что цели террористов – гражданская и припортовая инфраструктура.

По его данным, в результате ночного обстрела пострадали четыре человека – они получили ранения от обломков стекла. Всем пострадавшим была предоставлена необходимая медицинская помощь.