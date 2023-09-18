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Вночі над Одеською областю збито 11 “Шахедів”: постраждало Вилкове

Вночі над Одеською областю збито 11 “Шахедів”: постраждало Вилкове

У ніч на 18 вересня росіяни завдали чергового масованого удару по цивільній інфраструктурі Ізмаїльського району. Над нашою областю сили ППО знищили 11 ударних “Шахедів”.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

Вночі ворог атакував південні регіони кількома хвилями. Загалом зафіксовано 24 ударні БПЛА у напрямку Миколаївської та Одеської областей. 18 ударних дронів знищено протиповітряною обороною за маршрутом прямування :

  • 11 – над Одещиною,
  • 5 – над Миколаївщиною,
  • ще 2 – над Кіровоградщиною.

Зафіксовано попадання до рекреаційної інфраструктури Вилківської громади. Виникла пожежа, яка оперативно ліквідована. Постраждалих серед цивільних, на щастя, немає.

Уламки збитого БпЛА спричинили спалах неексплуатованої двоповерхової будівлі у Снігурівській громаді Миколаївської області. Люди не постраждали.

Крім того, вночі окупанти здійснили пуски крилатих ракет із восьми бомбардувальників Ту-95МС. Усього зафіксовано 17 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55.

Усі 17 – знищені силами та засобами Повітряних Сил у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей.

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