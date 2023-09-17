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Війна, день 571: південь Одеської області атакували ракетами та безпілотниками

Війна, день 571: південь Одеської області атакували ракетами та безпілотниками

Сьогодні, в неділю, 17 вересня 2023 року, розпочалася п’ятсот сімдесят перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, а ворог продовжує атакувати територію України, зокрема, південь Одеської області, крилатимит ракетами та безпілотниками (БпЛА).

Наслідки ракетної атаки на Одещину в ніч на 17 вересня 2023 року

За офіційною інформацією Генштабу ЗСУ, уночі 17 вересня 2023 року противник завдав удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА.

Усього зафіксовано 16 засобів повітряного нападу:

  • 6 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» атакували з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда);
  • 10 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса.

Основний напрямок удару – південь Одещини. Працювала протиповітряна оборона. Також до відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 12 повітряних цілей:

  • 6 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»;
  • 6 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Зафіксовано влучання ворожих ракет по території цивільного аграрного підприємства на Одещині, на місці працює ДСНС.

Як справи на фронті?

Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. Ворог завдав 8 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, від цинічних ракетних ударів постраждало мирне населення міста Харків. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 15 приватних житлових будинків, зруйновано ліцей та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Степок Сумської області; Мала Вовча, Плетенівка, Синьківка, Копанки Харківської області; Новоєгорівка, Невське Луганської області; Серебрянка, Спірне, Кліщіївка, Авдіївка, Сєверне, Красногорівка, Пречистівка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Світла Долина, Мала Токмачка, Оріхів та Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) «Північ» на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону. Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили 13 атак противника в районі Кліщіївки Донецької області. Противник безуспішно намагався прорвати оборону Збройних Сил України в районах Курдюмівки та Андріївки Донецької області. За результатами ведення наступальних (штурмових) дій Сили оборони мають успіх в районі Кліщіївки Донецької області, витісняють противника із займаних позицій.

В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут минулої доби ворог здійснив 11 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районах Сєверного, Рівнопіля Донецької області та Новодарівки Запорізької області завершилися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці. Водночас, на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках сили оборони утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвойовують нашу землю.

На Мелітопольському напрямку наші воїни продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.

В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку українські захисники продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилах противника.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по пунктах управління, 12 – по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та 5 – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділами ракетних військ уражено 3 зенітно-ракетних комплекси «Бук-М1» та 5 артилерійських засобів противника.

Більше подробиць про втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення і до сьогоднішнього дня – в інфографіці:

Потери врага на 17.09.2023

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