Ночью над Одесщиной сбито 11 “Шахедов”: пострадало Вилково

Война, день 572: на фронте продолжаются тяжелые бои, Силы обороны освободили Клещеевку под Бахмутом Начались пятьсот семьдесят вторые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. За прошедшие сутки враг нанес очередной удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными БпЛА типа Shahed-136/131. В результате боевой работы подразделениями противовоздушной обороны уничтожены 6 крылатых ракет и 6 «шахедов». ПОДРОБНЕЕ

Двое бойцов одесской бригады теробороны погибли на Херсонщине Война еще далека от завершения, и Украина продолжает терять своих защитников. Так, защищая свою страну от оккупантов, во время выполнения боевого задания на Херсонском направлении погибли двое бойцов 126-й отдельной бригады территориальной обороны Одессы младший сержант Олег Дербенев и сержант Александр Китасюк. ПОДРОБНЕЕ

Они сохраняют наши жизни: 17 сентября – День спасателя Сегодня, 17 сентября, в Украине отмечают День спасателя. В этот день украинцы поздравляют всех сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС): специалистов по аварийно-спасательным и поисковым работам, саперов, водолазов, пожарных и ликвидаторов аварий. ПОДРОБНЕЕ

Как в небе над Одесчиной вражескую ракету сбили – опубликовано видео Ранним утром воскресенья, 17 сентября 2023 года, русские террористы в очередной раз атаковали юг Одесской области крылатыми ракетами и ударными беспилотниками. Но наши Силы обороны, как всегда, не подвели и сбили большую часть воздушных целей. ПОДРОБНЕЕ