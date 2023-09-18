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Ночью над Одесщиной сбито 11 “Шахедов”: пострадало Вилково

Ночью над Одесщиной сбито 11 “Шахедов”: пострадало Вилково

В ночь на 18 сентября россияне нанесли очередной массированный удар по гражданской инфраструктуре Измаильского района. Над нашей областью силы ПВО уничтожили 11 ударных “Шахедов”.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

Ночью враг атаковал южные регионы несколькими волнами ударных дронов. Всего зафиксировано 24 ударных БпЛА в направлении Николаевской и Одесской областей. 18 ударных дронов уничтожено противовоздушной обороной по маршруту следования. : 

  • 11 – над Одесщиной, 
  • 5 – над Николаевщиной, 
  • еще 2 – над Кировоградщиной.

Зафиксировано попадание в рекреационную инфраструктуру Вилковской громады. Возник пожар, который оперативно ликвидирован. Пострадавших среди гражданских, к счастью, нет.

Обломки сбитого БпЛА повлекли возгорание неэксплуатируемого двухэтажного здания в Снигиревской громаде Николаевской области. Люди не пострадали.

Кроме того, ночью  оккупанты совершили пуски крылатых ракет из восьми бомбардировщиков Ту-95МС. Всего зафиксировано 17 крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55.

Все 17 – уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в пределах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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