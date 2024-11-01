В Одесі внаслідок обстрілу постраждало кладовище, знищено могили (відео)

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер Геннадій Труханов.

Попередньо, пошкоджень зазнали 114 могил на ділянках 146, 147, 157 і 158. На жаль, 19 поховань зруйновано повністю.

«Наші співробітники продовжують оцінювати масштаби руйнувань», – каже мер.

Нагадаємо, Таїровське кладовище вже було обстріляно у квітні 2022 року. Тоді російською ракетою було зруйновано понад 1000 кв. м. території.

Увечері 31 жовтня збройні сили рф завдали ракетних ударів по Одесі. У Повітряному командуванні «Південь» повідомили, що окупанти вдарили по Одеській області трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря. ППО збила одну, решта, через активну протидію, не досягли цілей.

Унаслідок атаки пошкоджено також адміністративну будівлю пожежної частини, пожежні автоцистерни, а також автомобілі городян на території автостоянки, розташованої поруч.

Поранення дістали двоє рятувальників, які прямували в укриття під час повітряної тривоги, їх госпіталізували.

На фото – руйнування на Таїровському кладовищі навесні 2022 року