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В Одесі хочуть капітально відремонтувати коледж, дах якого пробив російський дрон

В Одесі хочуть капітально відремонтувати коледж, дах якого пробив російський дрон

В Одесі хочуть капітально відремонтувати корпус професійного технічного коледжу, який серйозно постраждав під час дронової атаки росіян в ніч на 8 лютого 2024 року. Роботи оцінили більш ніж у 33 млн. гривень.

Відповідний тендер опубліковано днями на сайті державних закупівель ProZorro.

Замовником торгів виступив сам навчальний заклад, позначений як «Відокремлений структурний підрозділ «Одеського технічного професійного коледжу Одеського національного технологічного університету» (Одеса, вул. Балківська, 54).

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Згідно з умовами тендеру, ремонтні роботи будуть проводитись у навчальному корпусі «В».

Відповідно до техзавдання, підрядник повинен буде демонтувати та розібрати стіни, перекриття, покрівлю тощо, а також зміцнити фундамент, облаштувати фасад, провести внутрішні та зовнішні роботи.

Роботи мають бути завершені до 31 грудня 2027 року. Очікувана вартість робіт – 33,35 млн. грн.

Аукціон призначено на 13 листопада поточного року. Пропозиції від потенційних учасників торгів приймаються до цього числа.

Нагадаємо, в ніч з 7 на 8 лютого 2024 року російська федерація атакувала Одесу дронами-камікадзе. Один з них пробив дах навчального закладу. У будівлі було перебито перекриття і майже залишилося цілих вікон.

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