Влада Одеси продає чотири об’єкти нерухомості на Французькому Бульварі

Одеська мерія виставить на аукціон чотири гаражі загальною площею 80 квадратних метрів на Французькому бульварі.
Рішення про продаж об’єктів комунальної власності на Французькому бульварі підтримали депутати на сесії Одеської міськради.
Йдеться про великі кам’яні гаражі на Французькому бульварі, 12-Б. За цією ж адресою орендують приміщення волонтери ГО “Порятунок”. Тому депутатка Ольга Квасницька вирішила упевнитися, що з молотка не піде будівля, яку давно орендує організація.
Виставлене на торги майно сфотографували. Виявилося, що всі чотири кам’яні гаражі – на цьому знімку ліворуч. А приміщення “Порятунку” розташовані поряд- праворуч.
Нагадаємо, Одеса потрапила до трійки лідерів державної системи електронних торгів. Завдяки продажу об’єктів комунальної власності до бюджету міста за рік надійшло близько 80 мільйонів гривень. Цього року вже є прецедент, коли завдяки торгам отримано вдвічі більше, ніж від початкової вартості об’єкта.
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