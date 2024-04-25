Одеса вигідно продає комунальне майно: у мерії підрахували прибуток

Про це повідомив Геннадій Труханов під час сесії Одеської міської ради.

Зазначимо, оренда та продаж комунального майна – одне з основних джерел надходжень до міського бюджету.

Учора, 24 квітня, на сесії Одеської міськради депутати проголосували за список об’єктів комунальної власності для продажу через аукціон. Сумарна стартова ціна лотів складає 15 млн. гривень.

Одеський міський голова зазначив, що цього року вже є прецедент, коли завдяки торгам отримано вдвічі більше, ніж від початкової вартості об’єкту.

“Тому і від цих продажів очікуємо одержати вдвічі більше”, – сказав Геннадій Труханов.

Торік торги на Prozorro.Sale принесли до бюджету міста близько 80 млн. гривень від оренди та продажу комунального майна, повідомили в мерії.

Нагадаємо, влада Болграда виставила на продаж будівлі недобудованого пологового будинку за умови розбору їх на будівельні матеріали. Охочий заплатить за непотрібний недобуд понад 10 млн. гривень.