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В Одеській області за 10 мільйонів пропонують розібрати на будматеріали недобудований пологовий будинок

В Одеській області за 10 мільйонів пропонують розібрати на будматеріали недобудований пологовий будинок

Влада Болграда виставила на продаж будівлі недобудованого пологового будинку за умови розбору їх на будівельні матеріали. Бажаючий – заплатить понад 10 млн гривень.

Інформація про це з’явилася на майданчику Прозорро. Продажі.

Повідомляється, що Болградська міська рада в Одеській області виставила на продаж будівлі та споруди незавершеного будівництва пологового будинку під “Центр матері і дитини” і “Блок допоміжних приміщень пологового будинку”.

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Зазначено, що об’єкт повністю втратив свою економічну цінність, є аварійним і непридатним для використання за цільовим призначенням. У будівлях є пошкодження несучих і огороджувальних конструкцій, ступінь і характер яких свідчить про небезпеку обвалення об’єкта.

“Об’єкт підлягає демонтажу та розбиранню на будівельні матеріали”, – йдеться на сайті.

До складу об’єкта входить 5 нежитлових будівель загальною площею понад 13 тисяч кв. метрів, а також 3 підземні споруди площею 465, 505 і 315 кв.м.

Початкова ціна реалізації становить 10 мільйонів 525 тисяч гривень.

Подача пропозицій до 25 квітня включно.

Нагадаємо, Фонд державного майна виставив на продаж заарештоване житло російського олігарха Михайла Шелкова і колаборанта Володимира Сальдо. Обидві квартири розташовані недалеко від пляжу Аркадія.

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