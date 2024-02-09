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Захисник України з Балтщини віддав життя на Авдіївському напрямку

Захисник України з Балтщини віддав життя на Авдіївському напрямку

На Авдіївському напрямку героїчно загинув випускник Березівського ліцею Балтської громади Воротило Олександр Олегович, — про це повідомили на Фейсбук-сторінці ліцею де він навчався.

Олександр протягом 11 років навчався у Березівській ЗОШ І-ІІІ ступенів. Після закінчення школи вступив до Одеської академії сухопутних військ, яку закінчив у 2022 році званням лейтенанта.

З перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну Олександр мужньо боронив рідну землю.

Він був відповідальним, активним та цілеспрямованим юнаком, який з раннього дитинства мріяв стати військовим офіцером. Наполегливо йшов до своєї мети, самостійно йшов до своєї мети.

Трудовий та учнівський колективи Березівського ліцею висловлюють щирі співчуття та розділяють горе батьків Шаповал Альони Василівни, Шаповала Романа Юрійовича та членів їх родини.

Вічна пам’ять Герою!

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Редакція ПРОФІЛЬ

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