Герой з Одещини загинув, рятуючи життя побратимів на Херсонщині

Як розповіли в Любашівській громаді, командир 3-го відділення плавзасобів ланки десантних катерів, старшина Букур Тимофій Миколайович загинув 2 лютого 2024 року в районі населеного пункту Садове Херсонської області.

За словами командира та побратимів, які були присутні на церемонії прощання, Тимофій цього дня врятував чимало життів, переправляючи десант і військовослужбовців катером з лівого берега Дніпра на визначені позиції, здійснивши 39 успішних рейсів. Останній 40-ий – став смертельним.

Героя поховали вчора, 7 лютого, на Алеї Слави на кладовищі в селищі Любашівка. Віддати шану та схилити голови перед полеглим Захисником прийшли односельці, рідні, військові, духовенство та керівництво громади.

Раніше в Ананьївській громаді попрощалися із загиблим воїном В’ячеславом Каушаном, який воював під Бахмутом і вважався зниклим безвісти.

Також «Одеське життя» розповідало про загибель на фронті відомого силача Олександра Білоконя.