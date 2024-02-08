Новини Одеси та Одеської області

Герой з Одещини загинув, рятуючи життя побратимів на Херсонщині

Герой з Одещини загинув, рятуючи життя побратимів на Херсонщині

Любашівська громада провела в останню путь свого земляка Тимофія Букура, який загинув під час евакуації особового складу з лівого берега Дніпра. Захиснику назавжди залишилося 25 років.

Як розповіли в Любашівській громаді, командир 3-го відділення плавзасобів ланки десантних катерів, старшина Букур Тимофій Миколайович загинув 2 лютого 2024 року в районі населеного пункту Садове Херсонської області.

За словами командира та побратимів, які були присутні на церемонії прощання, Тимофій цього дня врятував чимало життів, переправляючи десант і військовослужбовців катером з лівого берега Дніпра на визначені позиції, здійснивши 39 успішних рейсів. Останній 40-ий – став смертельним.

Героя поховали вчора, 7 лютого, на Алеї Слави на кладовищі в селищі Любашівка. Віддати шану та схилити голови перед полеглим Захисником прийшли односельці, рідні, військові, духовенство та керівництво громади.

Раніше в Ананьївській громаді попрощалися із загиблим воїном В’ячеславом Каушаном, який воював під Бахмутом і вважався зниклим безвісти.

Також «Одеське життя» розповідало про загибель на фронті відомого силача Олександра Білоконя.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати