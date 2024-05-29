«Виплата від польських партнерів»: про що попереджає кіберполіція

Як повідомляють правоохоронці, зазвичай шахраї використовують фішингові (підроблені) сайти або просять заповнити анкети, зокрема, через гугл-форми.

Так, днями в одному з найпопулярніших месенджерів почало поширюватися повідомлення про нібито грошові виплати українцям від Польщі.

Для отримання коштів аферисти пропонують перейти на фішингові сайти, які візуально схожі на справжні, де жертва повинна ввести дані для входу в інтернет-банкінг.

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Як не стати жертвами шахраїв

У поліції нагадують: щоб не стати жертвами аферистів, не передавайте стороннім особам свої особисті дані, не вводьте в анкетах та на підозрілих сайтах:

⁠тризначний номер на обороті банківської картки (CVV/CVC-код);

⁠пін-код від картки;

⁠логін та пароль для входу в інтернет-банкінг;

⁠коди та одноразові паролі від банку та мобільних операторів.

Переконайтеся, що інформація про можливі виплати походить від офіційних джерел та розміщена на офіційних ресурсах організацій, від імені яких обіцяють допомогу.

Якщо ж ви стали жертвою аферистів. або маєте інформацію про шахрайські схеми, повідомляйте про це на сайті кіберполіції за посиланням.

Раніше «Одеське життя» розповідалj, як одеситка обдурила шістьох продавців майже на 70 тис. гривень, отримавши товар з інтернет-магазинів без розрахунку.