«Выплата от польских партнеров»: о чем предупреждает киберполиция

Как сообщают правоохранители, обычно мошенники используют фишинговые (поддельные) сайты или просят заполнить анкеты, в частности, и через гугл-формы.

Так, на днях в одном из популярных мессенджеров начало распространяться сообщение о якобы денежных выплатах украинцам от Польши.

Для получения средств аферисты предлагают перейти на фишинговые сайты, визуально похожие на настоящие, где жертва должна ввести данные для входа в интернет-банкинг.

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Как не стать жертвами мошенников

В полиции напоминают: чтобы не стать жертвами аферистов, не передавайте посторонним лицам свои личные данные, не вводите в анкетах и на подозрительных сайтах:

⁠трехзначный номер на обороте банковской карты (CVV/CVC-код);

⁠пин-код от карты;

⁠логин и пароль для входа в интернет-банкинг;

⁠коды и одноразовые пароли от банка и мобильных операторов.

Убедитесь, что информация о возможных выплатах происходит от официальных источников и размещена на официальных ресурсах организаций, от имени которых обещают помощь.

Если же вы стали жертвой аферистов или располагаете информацией о мошеннических схемах, сообщайте об этом на сайте киберполиции по ссылке.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как одесситка обманула шестерых продавцов почти на 70 тыс. гривен, получив товар из интернет-магазинов без расчета.