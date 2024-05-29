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«Выплата от польских партнеров»: о чем предупреждает киберполиция

«Выплата от польских партнеров»: о чем предупреждает киберполиция

Украинцам продолжают поступать мошеннические сообщения о возможных денежных выплатах. Важно быть осмотрительными и проверять информацию на официальных ресурсах, призывает украинцев Департамент киберполиции.

Как сообщают правоохранители, обычно мошенники используют фишинговые (поддельные) сайты или просят заполнить анкеты, в частности, и через гугл-формы.

Так, на днях в одном из популярных мессенджеров начало распространяться сообщение о якобы денежных выплатах украинцам от Польши.

Фейк от мошенников

Для получения средств аферисты предлагают перейти на фишинговые сайты, визуально похожие на настоящие, где жертва должна ввести данные для входа в интернет-банкинг.

Вы также можете узнать: Как воруют деньги с банковских карт украинцев и как себя обезопасить

Как не стать жертвами мошенников

В полиции напоминают: чтобы не стать жертвами аферистов, не передавайте посторонним лицам свои личные данные, не вводите в анкетах и на подозрительных сайтах:

  • ⁠трехзначный номер на обороте банковской карты (CVV/CVC-код);
  •  ⁠пин-код от карты;
  •  ⁠логин и пароль для входа в интернет-банкинг;
  •  ⁠коды и одноразовые пароли от банка и мобильных операторов.

Убедитесь, что информация о возможных выплатах происходит от официальных источников и размещена на официальных ресурсах организаций, от имени которых обещают помощь.

Если же вы стали жертвой аферистов или располагаете информацией о мошеннических схемах, сообщайте об этом на сайте киберполиции по ссылке.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как одесситка обманула шестерых продавцов почти на 70 тыс. гривен, получив товар из интернет-магазинов без расчета.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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