В Одесі затримали шахраїв, які “розвели” громадян Чехії на мільйони

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора та поліції Одеської області.

Повідомляється, що організував схему обману сорокарічний українець із Дніпра. Як виконавців залучив двох громадян України та шість оголошених у міжнародний розшук за шахрайство у складі злочинної організації громадян Чехії.

За даними слідства, масштабний колцентр діяв з вересня 2022 року. Учасники злочинної організації орендували офісні приміщення та діяли як фальшивий банківський оператор. Вони телефонували громадянам Чехії і, вводячи їх в оману, представлялися технічною підтримкою Чеського народного банку.

Під час розмови вони схиляли потерпілих надати віддалений доступ до свого телефону або комп’ютера або дізнавалися про реквізити банківської картки та переказували кошти на підконтрольні рахунки.

Після цього переконували довірливих іноземців у необхідності захистити нібито скомпрометований обліковий запис та задля збереження коштів переказати їх на інших банківський рахунок. Ці рахунки були заздалегідь підготовлені.

Наразі встановлено, що потерпілим завдано збитків на загальну суму понад 5,5 млн грн.

У ході проведених обшуків в Одесі та на території Чехії за місцем знаходження колцентру, проживання підозрюваних, у їхніх автомобілях, а також за адресами інших осіб вилучено 44 ноутбуки, 59 телефонів, майже півмільйона гривень, 80 тис. доларів США, 1 тис. євро, 7 автомобілів.

В Одесі затримали всіх дев’ятьох учасників злочинної схеми разом з організатором, серед них шість іноземців.

Трьом українським фігурантам повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах злочинною організацією. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

У рамках розслідування українськими та чеськими правоохоронцями вже повідомлено про підозру 20 особам, 17 із них – іноземці.