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Військовослужбовець з Одеської області помер від ран у київському шпиталі

Військовослужбовець з Одеської області помер від ран у київському шпиталі

Сумна звістка надійшла до Тарутинської громади – 19 лютого 2024 року у військовому госпіталі Києва від отриманих на фронті поранень помер військовослужбовець із селища Августівського Тарутинського району Одеської області Ілля Питель.

Як повідомляється на сайті Тарутинської сільської ради, Ілля Пітель був молодшим сержантом 4-ї роти 22-ї бригади. Йому назавжди залишилось 40 років.

«Розділяємо біль скорботи та приносимо щирі співчуття сім’ї та близьким Іллі.
Вічна та світла пам’ять Герою Захиснику України. Низький уклін.
Пам’ятаємо кожного, хто віддав своє життя за свій народ, свою землю, свою Україну!»

– сказано у повідомленні.

Про зустріч Героя в громаді та дату похорону буде повідомлено додатково.

Як повідомлялося раніше, 22 лютого в селищі Авангард під Одесою поховали Юрія Глодана – Герой втратив свою родину – дружину, тещу та 3-місячну доньку Кіру – після влучення російської ракети до ЖК «Тірас» в Одесі 23 квітня 2022 року, після чого вирушив на фронт, щоб захистити інших українців, де загинув у вересні 2023 року.

Також ми повідомляли про загибель на фронті моряка з Ізмаїла та про проводи двох захисників у Балті.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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