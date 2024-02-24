Военнослужащий из Одесской области умер от ран в киевском госпитале

Печальное известие пришло в Тарутинскую громаду – 19 февраля 2024 года в военном госпитале Киева от полученных на фронте ранений скончался военнослужащий из поселка Августовского Тарутинского района Одесской области Илья Питель.
Как сообщается на сайте Тарутинской сельской рады, Илья Питель был младшим сержантом 4-й роты 22-й бригады. Ему навсегда осталось 40 лет.
«Разделяем боль скорби и приносим искренние соболезнования семье и близким Ильи.
Вечная и светлая память Герою Защитнику Украины. Низкий поклон.
Помним каждого, кто отдал свою жизнь за свой народ, свою землю, свою Украину!»,
– сказано в сообщении.
О встрече Героя в громаде и дате похорон будет сообщено дополнительно.
Как сообщалось ранее, 22 февраля в поселке Авангард под Одессой похоронили Юрия Глодана – Герой потерял свою семью – жену, тещу и 3-месячную дочку Киру – после попадания российской ракеты в ЖК «Тирас» в Одессе 23 апреля 2022 года, после чего отправился на фронт, чтобы защитить других украинцев, где погиб в сентябре 2023 года.
Также мы сообщали о гибели на фронте моряка из Измаила и о проводах двух защитников в Балте.