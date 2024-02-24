Военнослужащий из Одесской области умер от ран в киевском госпитале

Одесситы почтили память павших воинов у народного мемориала – фотофакт Сегодня, 24 февраля 2024 года, во вторую годовщину с начала полномасштабной агрессии страны-террористки россии против Украины, в Одессе прошла акция памяти возле народного мемориала на Екатерининской площади, так как мемориала защитникам в городе пока что нет. ПОДРОБНЕЕ

Когда и как закончится война: отвечают наши защитники Еще год назад мы верили, что победа Украины не за горами. Но оказалось, что дорога к ней долгая и непростая. И каждый новый день увеличивает число потерь среди военнослужащих и мирных жителей, а также количество разрушенных населенных пунктов и предприятий, изуродованных военными действиями полей, лесов и степей. Становится все сложнее обозначать сроки и обстоятельства окончания войны. «Одесская жизнь» решила узнать, что об этом думают украинские военнослужащие. ПОДРОБНЕЕ