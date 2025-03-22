Удар по Запоріжжю забрав життя цілої сім’ї

Увечері 21 березня 2025 року російські терористи завдали удару по Запоріжжю. У місті спалахнули пожежі у кількох локаціях, зокрема на території дитсадка та в багатоповерхівці.

Станом на ранок цього дня стало відомо про трьох загиблих: це ціла сім’я – тіла 41-річного чоловіка та його 14-річної доньки рятувальники витягли з-під завалів, а за життя матері сімейства боролися медики, однак травми виявилися занадто тяжкими.

За даними правоохоронців, унаслідок атаки постраждали дев’ять осіб. У них діагностовано опіки, мінно-вибухові травми, контузію. Серед постраждалих – дев’ятимісячне немовля.

Станом на ранок цього дня п’ятеро постраждалих залишаються в лікарнях.

На Одещину летів «Іскандер-М»

Окрім того, напередодні вдень російські окупаційні війська атакували Одеську область балістичною ракетою, ймовірно «Іскандер-М», з території тимчасово окупованого Криму.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаудару із застосуванням КАБів.

За даними Повітряного командування «Південь», в ніч на 22 березня протиповітряною обороною півдня України збито 3 ворожих ударних БпЛА типу «Shahed».

А за минулу добу, 21 березня, знищено чотири розвідувальні безпілотники, з яких два «Орлан-10» і по одному «ZALA» та «Supercam», а також три ударні дрони «Ланцет» і один «Блискавка».

Про ситуацію на фронті та втрати ворога

За офіційними даними Генштабу ЗСУ, всього за минулу добу на фронті зафіксовано 142 бойові зіткнення.

Напередодні, 21 березня, противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 85 авіаударів, скинувши 134 керовані авіабомби (КАБи). Крім того, здійснив 6407 обстрілів, зокрема 199 – із реактивних систем залпового вогню, і залучив для ураження близько трьох тисяч дронів-камікадзе.

Найгарячішими напрямками фронту залишаються Покровське, де напередодні наші захисники відбили штурмові дії агресора, Лиманське (22 атаки ворога за добу), Торецьке (19 успішно відбитих атак) і Новопавлівське (11 атак).

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. За минулу добу ворог завдав 18 авіаударів, скинувши при цьому 25 КАБів, здійснив 276 обстрілів, дев’ять із яких – із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Українські захисники зупинили 23 штурмові дії загарбників.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 26 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони, п’ять артилерійських засобів і пункт управління противника.

У цілому, за минулу добу втрати російських загарбників склали 1210 осіб. Також українські воїни знешкодили:

9 танків;

20 бойових броньованих машин;

96 артилерійських систем;

три РСЗВ;

258 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

166 автомобілів.

Коротко про головне

Зеленський відвідав Донецьку область

Сьогодні, 22 березня, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Донецької області. Він відвідав командний пункт тактичної групи «Покровськ» і заслухав доповідь про оборону Покровського напрямку, оперативну обстановку та виконання завдань.

«Командири Мадяр, Ахіллес, Хасан, Верес і Земляк доповіли про перші результати роботи «Лінії дронів» під час операції на Курщині, а також на Донецькому та інших важливих напрямках. Дякую всім, хто допомагає Україні», – зазначив глава держави.

Крім того, Зеленський нагородив наших воїнів державними нагородами.

Спецпосланець Трампа не вважає Путіна «поганою людиною»

Спецпредставник президента США в країнах Близького Сходу Стів Віткофф поділився враженнями від свого візиту до Росії. У нього склалося враження, що російський диктатор Володимир Путін не є поганою людиною.

За його словами, вчинки російського військового злочинця «зворушували американського лідера».

«Він розповів мені історію. Коли в президента стріляли, він пішов до церкви, зустрівся зі священником і молився за президента. Не тому, що він був президентом США чи міг ним стати, а тому, що він був його другом. Він молився за друга», – заявив спецпосланець Трампа.

Китай може приєднатися до миротворчої місії в Україні

Китай розглядає можливість участі у миротворчих силах в Україні, пише Welt am Sonntag.

За даними видання, китайські представники провели неофіційні консультації у Брюсселі та поцікавилися, як європейські країни поставляться до такого сценарію.

Дипломати зазначили, що приєднання Китаю до «коаліції охочих» могло б підвищити ймовірність того, що Росія погодиться на присутність миротворців в Україні, однак додали, що це питання залишається надзвичайно чутливим.

Удар по Запоріжжю забрав життя цілої сім’ї

Увечері 21 березня 2025 року російські терористи завдали удару по Запоріжжю. У місті спалахнули пожежі у кількох локаціях, зокрема на території дитсадка та в багатоповерхівці.

Станом на ранок цього дня стало відомо про трьох загиблих: це ціла сім’я – тіла 41-річного чоловіка та його 14-річної доньки рятувальники витягли з-під завалів, а за життя матері сімейства боролися медики, однак травми виявилися занадто тяжкими.

За даними правоохоронців, унаслідок атаки постраждали дев’ять осіб. У них діагностовано опіки, мінно-вибухові травми, контузію. Серед постраждалих – дев’ятимісячне немовля.

Станом на ранок цього дня п’ятеро постраждалих залишаються в лікарнях.

На Одещину летів «Іскандер-М»

Окрім того, напередодні вдень російські окупаційні війська атакували Одеську область балістичною ракетою, ймовірно «Іскандер-М», з території тимчасово окупованого Криму.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаудару із застосуванням КАБів.

За даними Повітряного командування «Південь», в ніч на 22 березня протиповітряною обороною півдня України збито 3 ворожих ударних БпЛА типу «Shahed».

А за минулу добу, 21 березня, знищено чотири розвідувальні безпілотники, з яких два «Орлан-10» і по одному «ZALA» та «Supercam», а також три ударні дрони «Ланцет» і один «Блискавка».

Про ситуацію на фронті та втрати ворога

За офіційними даними Генштабу ЗСУ, всього за минулу добу на фронті зафіксовано 142 бойові зіткнення.

Напередодні, 21 березня, противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 85 авіаударів, скинувши 134 керовані авіабомби (КАБи). Крім того, здійснив 6407 обстрілів, зокрема 199 – із реактивних систем залпового вогню, і залучив для ураження близько трьох тисяч дронів-камікадзе.

Найгарячішими напрямками фронту залишаються Покровське, де напередодні наші захисники відбили штурмові дії агресора, Лиманське (22 атаки ворога за добу), Торецьке (19 успішно відбитих атак) і Новопавлівське (11 атак).

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. За минулу добу ворог завдав 18 авіаударів, скинувши при цьому 25 КАБів, здійснив 276 обстрілів, дев’ять із яких – із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Українські захисники зупинили 23 штурмові дії загарбників.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 26 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони, п’ять артилерійських засобів і пункт управління противника.

У цілому, за минулу добу втрати російських загарбників склали 1210 осіб. Також українські воїни знешкодили:

9 танків;

20 бойових броньованих машин;

96 артилерійських систем;

три РСЗВ;

258 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

166 автомобілів.

Коротко про головне

Зеленський відвідав Донецьку область

Сьогодні, 22 березня, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Донецької області. Він відвідав командний пункт тактичної групи «Покровськ» і заслухав доповідь про оборону Покровського напрямку, оперативну обстановку та виконання завдань.

«Командири Мадяр, Ахіллес, Хасан, Верес і Земляк доповіли про перші результати роботи «Лінії дронів» під час операції на Курщині, а також на Донецькому та інших важливих напрямках. Дякую всім, хто допомагає Україні», – зазначив глава держави.

Крім того, Зеленський нагородив наших воїнів державними нагородами.

Спецпосланець Трампа не вважає Путіна «поганою людиною»

Спецпредставник президента США в країнах Близького Сходу Стів Віткофф поділився враженнями від свого візиту до Росії. У нього склалося враження, що російський диктатор Володимир Путін не є поганою людиною.

За його словами, вчинки російського військового злочинця «зворушували американського лідера».

«Він розповів мені історію. Коли в президента стріляли, він пішов до церкви, зустрівся зі священником і молився за президента. Не тому, що він був президентом США чи міг ним стати, а тому, що він був його другом. Він молився за друга», – заявив спецпосланець Трампа.

Китай може приєднатися до миротворчої місії в Україні

Китай розглядає можливість участі у миротворчих силах в Україні, пише Welt am Sonntag.

За даними видання, китайські представники провели неофіційні консультації у Брюсселі та поцікавилися, як європейські країни поставляться до такого сценарію.

Дипломати зазначили, що приєднання Китаю до «коаліції охочих» могло б підвищити ймовірність того, що Росія погодиться на присутність миротворців в Україні, однак додали, що це питання залишається надзвичайно чутливим.