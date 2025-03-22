Удар по Запорожью забрал жизни целой семьи

Вечером 21 марта 2025 года российские террористы ударили по Запорожью. В городе вспыхнули пожары на нескольких локациях, в частности на территории детсада и в многоэтажке.

На утро сегодняшнего дня стал известно о трех погибших: это целая семья – тела 41-летнего мужчины и его 14-летней дочери спасатели вытащили из-под завалов, а за жизнь 38-летней матери семейства боролись медики, однако травмы оказались слишком тяжелые.

По данным правоохранителей, а результате атаки пострадали девять человек. У них диагностировали ожоги, минно-взрывные травмы, контузию. Среди пострадавших – девятимесячный младенец.

На утро сегодняшнего дня пятеро пострадавших остаются в больницах.

На Одесчину летел «Искандер-М»

Кроме того, накануне днем российские оккупационные войска атаковали Одесскую область баллистической ракетой, вероятно «Искандер-М», с территории временно оккупированного Крыма.

На Херсонском направлении враг нанес авиаудар с применением КАБов.

По данным Воздушного командования «Юг», в ночь на 22 марта противовоздушной обороной юга Украины сбиты 3 вражеских ударных БпЛА типа «Shahed».

А за прошедшие сутки, 21 марта, уничтожены четыре разведывательных беспилотника, из которых два «Орлан-10» и по одному «ZALA» и «Supercam», а также три ударных дрона «Ланцет» и один «Молния».

О ситуации на фронте и потерях врага

По официальным данным Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 142 боевых столкновения.

Накануне, 21 марта, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам ракетный удар с применением одной ракеты, а также 85 авиаударов, сбросив 134 управляемых авиабомбы (КАБа). Кроме того, произвел 6407 обстрелов, в том числе 199 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения около трех тысяч дронов-камикадзе.

Наиболее горячими направлениями фронта остаются Покровское, где накануне наши защитники отбили штурмовых действия агрессора, Лиманское (22 атаки врага за сутки), Торецкое (19 успешно отбитых вражеских атак) и Новопавловское (11 атак).

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 18 авиаударов, сбросив при этом 25 КАБа, совершил 276 обстрелов, девять из которых – из реактиных систем залпового огня (РСЗО). Украинские защитники остановили 23 штурмовых действия захватчиков.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 26 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны, пять артиллерийских средств и пункт управления противника.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1210 человек. Также украинские воины обезвредили:

9 танков;

20 боевых бронированных машин;

96 артиллерийских систем;

три РСЗО;

258 БпЛА оперативно-тактического уровня;

166 автомобилей.

Коротко о главном

Зеленский посетил Донецкую область

Сегодня, 22 марта, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Донецкую область. Он посетил командный пункт тактической группы «Покровск» и заслушал доклад об обороне Покровского направления, оперативной обстановке и выполнении задач.

«Командиры Мадяр, Ахиллес, Хасан, Верес и Земляк доложили о первых результатах работы «Линии дронов» во время операции на Курщине, а также Донецком и других важных направлениях. Благодарю всех, кто помогает Украине», – отметил глава государства.

Кроме того, Зеленский наградил наших воинов государственными наградами.

Спецпосланник Трампа не считает Путина «плохим человеком»

Спецпредставитель президента США в странах Ближнего Востока Стив Виткофф поделился впечатлениями от своего визита в Россию. У него создалось впечатление, что российский диктатор Владимир Путин не является плохим человеком.

По его словам, поступки российского военного преступника «трогали американского лидера».

«Он рассказал мне историю. Когда в президента стреляли, он пошел в церковь, встретился со священником и молился за президента. Не потому, что он был президентом США или мог им стать, а потому, что он был его другом. Он молился за друга», – выдал спецпосланник Трампа.

Китай может присоединиться к миротворческой миссии в Украине

Китай рассматривает возможность участия в миротворческих силах в Украине, пишет Welt am Sonntag.

По данным издания, китайские представители провели неофициальные консультации в Брюсселе и поинтересовались, как европейские страны отнесутся к такому сценарию.

Дипломаты отметили, что присоединение Китая к «коалиции желающих» могло бы повысить вероятность того, что Россия согласится на присутствие миротворцев в Украине, однако добавили, что этот вопрос остается чрезвычайно чувствительным.