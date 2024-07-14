В США стреляли в Трампа: что известно

Как пишут СМИ, в момент стрельбы Трамп резко пригнулся и получил лишь незначительное ранение уха.

Трампа экстренно эвакуировали и доставили в больницу, сам он заявил, что с ним «все хорошо». Позже он уточнил, что был ранен в верхнюю часть правого уха и поблагодарил Секретную службу за работу.

Сначала американские СМИ информировали о том, что в результате стрельбы погиб один человек – позже выяснилось, что это был один из участников митинга.

Но позже стало известно о двух погибших, в том числе и о ликвидации стрелка – им оказался 20-летний Мэтью Крукс. Еще двое людей получили ранения.

Американский президент Джо Байден, комментируя покушение на своего политического оппонента, заявил, что в Америке не место такому насилию, а также сказал, что молится о выздоровлении Трампа.

Покушение на Трампа уже прокомментировал и украинский президент Владимир Зеленский. Он осудил это нападение.

«С ужасом узнал о стрельбе по бывшему президенту США Дональду Трампу во время его предвыборного митинга в Пенсильвании. Такому насилию нет оправданий и не должно быть места где угодно в мире. Насилие никогда не должно побеждать», – написал в соцсетях Зеленский.

Также украинский президент пожелал Трампу скорейшего выздоровления, а «Америке выйти из этого сильнее».

Напомним, 15 мая в Словакии стреляли в премьер-министра страны Роберта Фицо. Он получил тяжелые ранения, но выжил.

Фото: Корреспондент