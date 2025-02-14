14 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що вночі російський дрон із фугасною бойовою частиною пошкодив дах саркофага, який захищає зруйнований четвертий реактор ЧАЕС, почалася пожежа, її вже загасили. Зеленський додав, що пошкодження укриття суттєві.

За даними ДСНС, радіаційний фон у нормі, моніторинг триває.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило, що близько 01:50 у п’ятницю, 14 лютого, на Чорнобильській АЕС прогримів вибух.

Звук вибуху виходив із Нового безпечного конфайнмента, який захищає залишки четвертого реактора ЧАЕС. Після вибуху почалася пожежа, ідеться в повідомленні МАГАТЕ в соцмережі Х.

У МАГАТЕ також підтвердили, що в дах саркофага АЕС врізався дрон, не згадавши при цьому Росію.

Завершення війни може початися з повного припинення вогню

Президент США Дональд Трамп хоче не просто припинення вогню, а досягнення повного завершення війни в Україні. Про це заявив держсекретар Марко Рубіо.

«Він хоче, щоб війна закінчилася. Він не шукає просто паузи, а хоче, щоб вона закінчилася, і це буде важко, і це має відбуватися поетапно», – сказав політик, передає Держдепартамент.

Рубіо зазначив, що саме це Трамп сказав російському диктатору Путіну.

Держсекретар окреслив приблизний сценарій завершення війни в Україні та зазначив, що він може початися з припинення вогню. Але про це ще не домовлялися і навіть не велися переговори.

Далі, на його думку, підуть етапи відкриття таких речей, як коридори допомоги та забезпечення того, щоб обидві сторони не били по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Держсекретар висловив упевненість, що Трамп «єдиний у світі, хто може об’єднати щось подібне, але це мають бути глобальні зусилля, тобто країни всього світу мають брати в цьому участь».

Він укотре наголосив, що саме Європа має надати Україні довгострокові гарантії безпеки, а США «будуть зацікавлені в довгостроковій незалежності України».

Наслідки нічної повітряної атаки

У ніч на 14 лютого 2025 року ворог атакував Україну 133 ударними БпЛА, повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.

Станом на 8.30 підтверджено збиття 73-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів.

58 ворожих безпілотників-імітаторів – локально втрачено.

Унаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Чернігівщина, Одеська та Харківська області.

Під Москвою знищили новітні комплекси «Валдай»

Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє про підрив двох російських радіолокаційних комплексів «Валдай» у Підмосков’ї.

Зазначається, що в ніч із 6 на 7 лютого на території військової частини 52116 у місті Долгопрудний під Москвою стався сильний вибух.

Вибухівка знищила два російські радіолокаційні комплекси «Валдай», призначені для цілодобового автоматичного виявлення та протидії БПЛА.

Це новітня розробка російського військово-промислового комплексу – перший зразок у своєму класі, прийнятий на озброєння армії держави-агресора, зазначають розвідники.

За даними ГУР, військова частина, на якій вибухнули «Валдаї», відповідає за безпеку повітряного простору над Москвою.

Про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 113 бойових зіткнень.

Чотирнадцять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк, Кримське та Щербинівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Єлизаветівка, Луч, Лисівка, Вдале, Успенівка, Надіївка, Андріївка та Дачне.

Сили оборони відбили 16 ворожих атак на Новопавлівському напрямку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населеного пункту Зеленівка та в напрямку Бурлацького.

Упродовж минулої доби на Курському напрямку відбулося 23 бойові зіткнення, ворог завдав 51 авіаційний та один ракетний удари, застосувавши чотири ракети та 77 керованих бомб, також здійснив понад 500 артилерійських обстрілів.

Втрати ворога на ранок 14 лютого

За минулу добу авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони вразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки окупантів; два пункти управління БпЛА, засіб ППО, вісім засобів ракетних військ і артилерії, склад боєприпасів, засіб РЕБ та ще один важливий об’єкт противника.

Загалом за минулу добу втрати російських загарбників склали 1200 окупантів.

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