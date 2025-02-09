Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 133 бойові зіткнення.

У суботу, 8 лютого, ворог завдав по позиціям українських підрозділів та населених пунктів 91 авіаудар, у тому числі скинув 147 керованих авіабомб, а також зробив понад 5800 обстрілів, з них 127 – з реактивних систем залпового вогню та залучив для поразок 2856 дронів-камікадзе.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 28 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 44 авіаційних ударів, із застосуванням 64 керованих бомб, а також здійснив 544 артилерійські обстріли позицій наших військ і населених пунктів, у тому числі 15 – з реактивних систем залпового вогню.

За повідомленням оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця», окупанти намагалися переправитися через Оскол на Куп’янському напрямку, щоб розширити плацдарм. ЗСУ знищили ворожий десант.

«Неподалік Дворічної були заздалегідь виявлені спроби противника переправити особовий склад через річку Оскол», – йдеться у повідомленні.

Сили оборони завдали вогневої поразки противнику, окупанти були знищені.

За офіційною інформацією Повітряних сил, у ніч на 9 лютого 2025 року противник атакував 151-м ударним безпілотником (БпЛА) типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Станом на ранок неділі підтверджено збиття 70 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

74 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Житомирщина та Волинь.

За повідомленням протиповітряної оборони півдня України, в ніч проти 9 лютого збито 7 ворожих ударних БпЛА «Shahed» та безпілотників інших типів.

Чому Росія хоче захопити морські порти Одеської області

За словами президента України Володимира Зеленського, метою Росії є контроль за глобальним ринком зерна. Саме тому росіяни прагнуть захопити порти Великої Одеси: Одесу, Південний та Чорноморськ.

Про це він заявив напередодні в інтерв’ю інформаційному агентству Reuters.

За словами глави держави, країна-агресор контролює Чорне море, і для панування над світовим зерновим ринком залишається лише захоплення портів Одеси. Він зазначив, що в такому разі РФ стане єдиною країною, яка зможе продавати зерно у такому обсязі.

«Їхнє бажання забрати ще одеські порти, і тоді, ви ж розумієте, вони давно хотіли зерновий свій «ОПЕК» зробити таким, щоб повністю контролювати ціни на агропромисловий комплекс у світі, принаймні у великому регіоні – частині світу. І для цього їм залишилося лише одне – порти Одеси. Вони контролюють Чорне море, контролюють Крим. І для них це дуже важливо. І це вже не лише про красу Криму, це про конкретні гроші. Зерновий коридор повністю заблокувати і потім демпінгувати тим, що демпінгуватимуть тим, що продавати зерно будуть в такому об’ємі тільки вони. Тобто тут абсолютно логічні їхні кроки, і вони пов’язані тільки з грошима та знищенням України», – сказав президент України.

Втрати ворога на ранок 9 лютого 2025

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали поразки по шести районам зосередження особового складу та техніки, трьом артилерійським засобам, а також двом станціям радіолокації російських загарбників.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1460 осіб. Також українські воїни знешкодили: