Замінували “зерновий коридор” і обстрілювали енергооб’єкти: названо імена російських військових злочинців

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Йдеться про віце-адмірала Сергія Пінчука – начальника штабу чорноморського флоту військово-морського флоту збройних сил росії та генерал-майора Олега Пчелу – заступника командувача дальньої авіації повітряно-космічних сил збройних сил росії. Обидва чиновники віддавали злочинні накази на здійснення ракетних ударів по цивільній та критичній інфраструктурі України.

За даними слідства, Олег Пчела та Сергій Пінчук є одними з організаторів масованих ракетних ударів по Україні з 10 жовтня 2022 року по січень 2023 року.

За цей час окупанти випустили по об’єктах енергетичної інфраструктури України десятки крилатих ракет повітряного та морського базування типу Х-101, 3М14 “Калібр” та надзвукову ракету Х-22.

Унаслідок ворожих атак загинуло понад 50 мирних жителів, ще понад 110 – дістали важкі поранення. Серед загиблих і госпіталізованих були малолітні діти.

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Встановлено, що Сергій Пінчук також віддав наказ замінувати морський шлях від Босфору до Одеси, щоб заблокувати “зерновий коридор”. Також цей російський адмірал особисто командував обстрілами припортової інфраструктури та прибережних об’єктів агропромислового комплексу України.

У такий спосіб рашисти сподівалися зірвати експорт української сільгосппродукції, а також знищити логістичні центри її перевезення та зберігання.

На підставі зібраних доказів російському віце-адміралу Сергію Пінчуку та генерал-майору Олегу Пчолі повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

“Тривають комплексні заходи для притягнення обох зловмисників до відповідальності за вчинення інших злочинів проти нашої держави, – повідомили в СБУ.