Війна, день 712-й: військові повідомляють про вуличні бої в Авдіївці

За інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу на фронті відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетного та 43 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл із реактивних систем залпового вогню. Авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу противника.

Що відбувається в Авдіївці?

Українські та західні військові експерти повідомляють про важку ситуацію в Авдіївці, лише минулої доби на цьому напрямку наші воїни відбили 44 атаки ворога. Американський Інститут вивчення війни, посилаючись на заяви російських блогерів, повідомляє, що війська рф “просунулися на 1,25 км у районі Авдіївського кар’єру”.

Тривогу з приводу Авдіївки б’ють і українські військові журналісти. Головред “Цензора” Юрій Бутусов заявив, що росіяни просунулися в зону забудови Авдіївки, у місті тривають вуличні бої, а ситуація стала критичною. За його даними, російські підрозділи закріпилися на одній із вулиць на північній околиці Авдіївки.

Якщо міряти по прямій, то передові підрозділи ворога знаходяться за півтора кілометра від в’їзду в місто. Два тижні тому ворог зумів зайти на дві вулиці на південній околиці міста. Ситуація критична, – заявив Бутусов.

Проблеми ЗСУ, за його словами, полягають у виснаженні особового складу, боєприпасів і в слабкій взаємодії українських підрозділів.

Бутусов зазначив, що 110-та механізована бригада і ще кілька підрозділів ведуть бої з ворогом, який у кілька разів переважає в силах, а також постійно підвозить поповнення для своєї піхоти.

Авдіївка потребує негайно свіжих резервів і ротації підрозділів героїчної 110-ї бригади, що зберігає керованість, незважаючи на абсолютну виснаженість за майже два роки безперервних боїв у місті. Також необхідні боєприпаси – поставки вкрай малі, у ворога велика перевага в засобах ураження, – наголосив він.

Про критичну ситуацію в місті повідомляє ще один відомий військовий журналіст – Андрій Цаплієнко.

Він підтверджує, що російські штурмовики, користуючись похмурою погодою, яка унеможливила якісну аеророзвідку, увійшли в місто з північного сходу, з боку Авдіївського кар’єру.

Вони обійшли українські бойові порядки і закріпилися в забудові. Це означає, що до основної логістичної артерії українських захисників залишаються сотні метрів. Але ситуація поки що не безнадійна, кажуть військові. Якщо є піхотні резерви, які мають досвід боїв у міській забудові, російський прорив ще можна ліквідувати. Фактично днями вирішиться доля Авдіївки, – пише Цаплієнко.

Про те, що під Авдіївкою ситуація складна, може свідчити і перекидання туди танків “Абрамс” – один із них засвітився в ефірі телемарафону, в сюжеті про 47-ту бригаду, яка там воює.

Втрати ворога

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.24 орієнтовно склали 389560 осіб. За добу ЗСУ ліквідували ще 810 російських окупантів, повідомив Генштаб.

Втрати техніки за добу: