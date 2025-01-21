Трамп має намір закінчити війну в Україні

Новообраний президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті зробив свої перші заяви про війну в Україні.

Головні його заяви щодо України:

– Трамп збирається поговорити і зустрітися найближчим часом із Путіним, після чого назве терміни закінчення війни. За його словами, «процес уже триває».

– для путіна, на думку Трампа, було б добре піти на угоду щодо України з метою закінчення війни. За його словами, якщо путін відмовиться укласти угоду, то він «зруйнує Росію» і у РФ «будуть великі неприємності»,

– Трамп вважає, що Зеленський “налаштований на угоду щодо завершення війни в Україні”,

– Трамп знову повторив, що «війна між Україною і Росією не повинна була початися і не почалася б, якби він був президентом» і заявив, що має намір її завершити найближчим часом.

У РФ атаковано авіазавод і нафтобазу

Смоленська область у ніч на вівторок, 21 січня, зазнала масованої атаки українських безпілотників. Місцеві жителі повідомили про 10 потужних вибухів.

Передбачається, що цілями дронів могли бути місцевий НПЗ у Ярцевому або Смоленський авіаційний завод, де виготовляють ракети Х-55 і Х-59, а також літаки для тренування російських пілотів.



За даними видання ASTRA, на авіазаводі після атаки БПЛА почалася пожежа.

Цієї ночі українські безпілотники повторно атакували нафтобазу у Воронезькій області. Мова про нафтобазу «Роснефти» в місті Ліски. Місцеві жителі повідомляють про повторне загоряння.

У ніч із 15 на 16 січня нафтобазу в Лісках уже атакували. 17 січня на території Ліскінського району Воронезької області запроваджували режим НС у зв’язку з триваючою пожежею на нафтобазі.

Коротке зведення з фронту на ранок 21 січня 2025 року

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 152 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 73 штурмові та наступальні дії агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Промінь, Єлизаветівка, Мирноград, Котлине, Надіївка, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Бурштинове.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Надії, Новоєгорівки, Макіївки, Копанок, Невського, Тернів та в напрямку Зарічного.

Як повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», на Новопавлівському напрямку російські війська сконцентрували свої основні атакувальні зусилля в районі селища Велика Новосілка Донецької області. На цьому напрямку зупинено сім штурмів противника.

Не зважаючи на численні втрати, окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на околицях селища.

Також на цьому напрямку росіяни за підтримки бронетехніки наступали поблизу сіл Костянтинопіль та Зеленівка. Унаслідок вогневого ураження знищено та пошкоджено шість бронемашин загарбників.

Втрати ворога на ранок 21 січня 2025 року

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 22 райони зосередження особового складу і техніки, 11 пунктів управління, десять артилерійських систем, чотири засоби протиповітряної оборони, чотири склади військово-технічного майна (боєприпаси, ПММ), а також дев’ять інших важливих об’єктів російських загарбників.

За минулу добу втрати російських загарбників склали 1600 окупантів.

Втрати ворожої техніки за добу: