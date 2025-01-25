Ситуація на фронті залишається складною

Згідно з офіційною інформацією Генштабу ЗСУ, ситуація на фронті на ранок сьогоднішнього дня залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, постійно атакує наші позиції.

Загалом минулої доби зафіксовано 211 бойових зіткнень. У п’ятницю, 24 січня, противник завдав за позиціями українських підрозділів та населених пунктів двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, а також 40 авіаударів, скинувши 56 керованих авіаційних бомб (КАБ). Крім цього, ворог здійснив понад чотири тисячі обстрілів, у тому числі 155 – із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) та залучив для поразки 1410 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Козача Лопань Харківської області; Новоданилівка Запорізької області.

На онгом із найгарячіших напрямків фронту – Покровському – наші захисники зупинили 88 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Водяне Друге, Баранівка, Миролюбівка, Мирноград, Шевченко, Єлізаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Покровськ, Новоукраїнка, Удачне, Котлине, Новоєлізаветівка, Успенівка, Срібне, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне.

Сили оборони України продовжують операцію у Курській області. Минулої доби ворог завдав 38 авіаударів, скинувши при цьому 50 КАБів, здійснив 436 обстрілів, у тому числі 15 з РСЗВ. Українські захисники відобразили 14 штурмових дій загарбників.

А за даними проекту DeepState, ворог просунувся біля Надіївки, у Торецьку Донецької області, біля Дачного та Сухих Ялів.

Перед цим аналітики зазначали, що в Торецьку під контролем РФ перебувають майже всі багатоповерхівки.

Втрати ворога на ранок 25 січня 2025 року

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони вразили одинадцять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління та ще одинадцять інших важливих об’єктів противника.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1650 осіб. Також українські воїни знешкодили:

7 танків;

37 бойових броньованих машин;

14 артилерійських систем;

51 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

2 крилаті ракети;

79 автомобілів окупантів.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення втрати ворога такі:

Збито дві керовані авіаційні ракети та 46 ворожих БпЛА

За інформацією Повітряних сил, у ніч на 25 січня 2025 року противник атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору з акваторії Чорного моря та 61-м ударним БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками-імітаторами різних типів.

15 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено (без негативних наслідків).

Збиті ворожі БпЛА впали на території Київської, Черкаської та Хмельницької областей. Пошкоджено будівлі підприємств, установ, багатоквартирні та приватні будинки, автотранспорт. Спеціальні служби ліквідують наслідки, що постраждалим надається допомога.

Держдеп США призупинив допомогу Україні?

Держдепартамент США тимчасово призупинив допомогу Україні, повідомляє видання POLITICO з посиланням на розпорядження держсекретаря США Марко Рубіо.

Згідно з оприлюдненою інформацією, у п’ятницю, 24 січня 2025 року, Марко Рубіо випустив нові вказівки, які призупиняють фінансування більшості існуючих програм іноземної допомоги на 90 днів. Підтверджується, що виділення коштів на вже схвалені проекти, включаючи допомогу Україні, тимчасово заморожене.

Розпорядження припускає винятки для військового фінансування Єгипту та Ізраїлю, а також на випадки надзвичайної продовольчої допомоги. Однак фінансування для таких ключових союзників, як Україна, Йорданія та Тайвань призупинено, зазначають джерела.

Чиновники Держдепартаменту попереджають, що це рішення може спричинити цивільні позови через невиконання умов існуючих контрактів. Незважаючи на це, у вказівках зазначається, що подальші рішення про продовження, зміну або припинення програм будуть ухвалені після завершення аналізу, який має бути представлений через 85 днів.

У той же час, як повідомляє український журналіст Остап Яриш, який працює в США, у Пентагоні заявили, що указ не стосується військової допомоги Україні. Тобто військова допомога США для України триває, зокрема, щодо пакетів військової допомоги, які були прийняті раніше.