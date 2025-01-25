Ситуация на фронте остается сложной

Согласно официальной информации Генштаба ВСУ, ситуация на фронте на утро сегодняшнего дня остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, постоянно атакует наши позиции.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 211 боевых столкновений. В пятницу, 24 января, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, а также 40 авиаударов, сбросив 56 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, враг совершил более четырех тысяч обстрелов, в том числе 155 – из реактивных систем залпового огня (РСЗО) и привлек для поражения 1410 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Казачья Лопань Харьковской области; Новоданиловка Запорожской области.

На онгом из самых горячих направлений фронта – Покровском – наши защитники остановили 88 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Водяное Второе, Барановка, Миролюбовка, Мирноград, Шевченко, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Покровск, Новоукраинка, Удачное, Котлино, Новоелизаветовка, Успеновка, Серебряное, Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 38 авиаударов, сбросив при этом 50 авиабомб, совершил 436 обстрелов, в том числе 15 из РСЗО. Украинские защитники отразили 14 штурмовых действий захватчиков.

А по данным проекта DeepState, враг продвинулся возле Надиевки, в Торецке Донецкой области, возле Дачного и Сухих Ялов.

Перед этим аналитики отмечали, что в Торецке под контролем РФ находятся почти все многоэтажки.

Потери врага на утро 25 января 2025

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили одиннадцать районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления и еще одиннадцать других важных объектов противника.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1650 человек. Также украинские воины обезвредили:

7 танков;

37 боевых бронированных машин;

14 артиллерийских систем;

51 БпЛА оперативно-тактического уровня;

2 крылатые ракеты;

79 автомобилей оккупантов.

В целом с начала полномасштабного вторжения потери врага таковы:

Госдеп США приостановил помощь Украине?

Госдепартамент США временно приостановил помощь Украине, сообщает издание POLITICO со ссылкой на распоряжение госсекретаря США Марко Рубио.

Согласно обнародованной информации, в пятницу, 24 января 2025 года, Марко Рубио выпустил новые указания, которые приостанавливают финансирование большинства существующих программ иностранной помощи на 90 дней. Подтверждается, что выделение средств на уже одобренные проекты, включая помощь Украине, временно заморожено.

Распоряжение допускает исключения для военного финансирования Египта и Израиля, а также на случаи чрезвычайной продовольственной помощи. Однако финансирование для таких ключевых союзников, как Украина, Иордания и Тайвань, приостановлено, отмечают источники.

Чиновники Госдепартамента предупреждают, что это решение может вызвать гражданские иски из-за невыполнения условий существующих контрактов. Несмотря на это, в указаниях отмечается, что дальнейшие решения о продолжении, изменении или прекращении программ будут приняты после завершения анализа, который должен быть представлен через 85 дней.

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