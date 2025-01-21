Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомляє Телеграм-канал «Одеське життя».

На тлі рішення Трампа перейменувати Мексиканську затоку в Американську депутат Саратовської обласної думи від КПРФ Денис Буланов зажадав перейменувати Чорне море в «руськое», назвавши це поверненням історичної назви.

Депутат стверджує, що саме так – Руським – Чорне море називалося «століттями», про що нібито є згадки у давньоруських літописах.

«Ідея переосмислення географічних назв набирає популярності у світовій практиці, відбиваючи прагнення країн підкреслити свою історичну та культурну ідентичність. У цьому контексті можна подумати про повернення Чорному морю його старої назви – Русское море», – сказав Буланов.

У той же час, очевидно оцінивши, яку реакцію можна очікувати від Туреччини та інших країн чорноморського басейну, Буланов відразу (за російською традицією) дав задню і «великодушно» дозволив іншим державам не визнавати зміну назви.

«Це лише для внутрішньоросійського використання», – пояснив комуніст-історик.

Нагадаємо, незадовго до інавгурації Трамп пообіцяв перейменувати Мексиканську затоку на Американську. І справді зробив це 20 січня одним із перших указів.

Крім того, найвища гора Північної Америки на Алясці знову стала називатися Мак-Кінлі, на честь 25-го президента США (історичну назву Деналі їй повернув Барак Обама у 2015 році, але тепер Трамп знову все переробив по-своєму).

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